ПЕС зашлет запити в СБУ і Зеленському щодо в’їзду актора з “Сватів” і Dr Alban в Україну

Партія «Європейська солідарність» (ПЕС) підготувала ряд запитів до СБУ і до Президента Володимиру Зеленському щодо порушення українського законодавства і дозволу на в’їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму.

Про це сьогодні повідомила співголова фракції Ірина Геращенко в Facebook.

«Зокрема, йдеться про актора «сватів» Федора Добронравове (нагадаю, серіал повернувся на наші блакитні екрани після зміни влади, а тепер і «крымнаши» до нас у гості пруться).

І про Dr Alban, який виклав у мережу фото з Президентом і подякував йому, що він в обхід заборони допоміг в’їхати в Україну.

Закривати очі на порушення українських кордонів — це сприяти легітимізації анексії Криму. Це неприпустимо.

Неможливо навіть уявити, щоб будь-яка країна з такою легкістю прощала неповагу до територіальної цілісності і суверенітету, закривала очі на підспівував окупантів», — написала Геращенко.

Також вона нагадала, що після попереднього запиту в СБУ стосовно журналістів «Зірки» на Майдані, їх все-таки «видворили з України».