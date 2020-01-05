Зеленський випробує новий шлях: плюй на всіх! Всім pohuy!, — журналістка

Якось непомітно на полицях магазинів, в інтернет-магазинах знову з’явилися російські товари. Досить великі, топові онлайн магазини продають російську одяг, російську косметику, російські книги.

Це результат тієї самої позиції «яка різниця», яка проявилася на момент початку 2020 року. Тобто в новий рік ми вступаємо з закономірним прийняттям того, що на державному рівні здатні принизити себе, як жертву, двічі. Спочатку тим, що прибрали з порядку денного загрози з боку Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18). А потім тим, що знову пустили їх сюди з усім своїм непотребом.

Про це розповідає в блозі «Оглядача» популярна публіцистка Олена Кудренко.

У 2014-му сусідка плювалася від ненависті до ситуації, коли їм з чоловіком довелося згорнути торговий бізнес з Росією. Вони тоді звинувачували не агресора, який розпочав війну — а Україну, посміла захищатися. Ми тепер живемо далеко один від одного, але припускаю, що бізнес міг відновитися. Як мінімум для цього є підстави — «як усі, так і ми». Якщо повертати російські товари в Україні можуть найбільші оператори, то все наше більшість — і поготів.

А тепер дивіться, як це виглядає: справжній тренд України з весни 2019 — не «миру-мир». І навіть не «хто я?». Справа набагато серйозніша, адже нам вселяють стиль поведінки:

— захищатися не модно. Забирають — віддай;

— бути боягузом — прийнятно. Став боягузом сам — приведи друзів;

— підтримати ринок того, хто тебе вбиває — морально не складно. Це всього сотня, інша гривень. На рублі це небагато, а чо?

— гинуть ті, кому ця захист була потрібна. Тобто кожен сам за себе. Але у випадку загрози тим, кому «немає різниці» — будь добрий, ризикуй своїм життям. Вони своєю ризикувати не будуть.

Що це? Це не схоже на відомі течії, коли була якась ідеологія, коли щось об’єднувало окремі маси людей. Будь вони конструктивні або деструктивні. Сьогодні Україна випробовує новий шлях: плюй на всіх! Всім pohuy! Це модно, і це правильно!

Здається, такого не було в Європі. Такого не було в Америці. Такого дебілізму немає навіть в РФ.

А я згадую, що саме так ведуть себе багато підлітків. Безглуздо, ще не розуміючи суті, форми та значення. Ми сьогодні показуємо приклад всьому світу — як це можна вибрати і як з цим можна скотитися у прірву. Не повторюйте за Україною!

Хоча насправді я впевнена, про що вже писала, що справжніх українців давним-давно поховали війни, голодомори, геноциди та «велике переселення народів», а також жахлива багаторічна і професійна пропаганда, що породила наш сьогоднішній вибір.

Нам сьогодні показали, що якщо так робить влада — то всім іншим теж можна, і більше того — це «правильно». Правильно, щоб тебе висміювали і копали на російських ток-шоу, навіть якщо ти український президент. Правильно, що твоя популярність у світі має дещо не той характер, про який марить Мендель. А адже ще зовсім недавно одні поважали і допомагали, а інші скрипіли зубами і не могли взяти ДАП, а їх журналісти не могли взяти інтерв’ю в українській делегації. Вона була вище цього.

З цього треба робити висновки. І треба берегти дітей. Бо коли чуєш їх жорстоке «я не знаю, про яку війну ви говорите, мені все одно, у мене в Пітері друзі» — першим ділом задаєшся питанням, що війна почалася 6 років тому. І цей хлопчисько 18 років був на 6 років молодше, а значить батьки ще мали хоч якийсь вплив. І якщо сьогодні ця дитина так говорить, так думає — то у кожного своя історія, але… Адже хтось із старших думає так само, як він?

Не настільки страшно, що він не виконує обіцянки. І витрачає державні гроші. І дрібно мстить, або принижує країну. Страшно те, що він отруює своїм поглядом на наше життя, на нашу боротьбу, на наше святе право бути незалежними від агресора — ціле покоління.