Великобританія вдарить «Томагавками» по Ірану у разі початку війни

Великобританія готова завдати удару по Ірану у випадку, якщо напруженість між Тегераном і США на Близькому Сході, викликана загибеллю генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані, виллється у війну.

Про це сьогодні повідомляє The Sun з посиланням на джерело.

За його словами, Лондон не буде завдавати удару першим, але при ескалації конфлікту готовий підтримати американського союзника, задіявши підводний флот — атомні субмарини класу «Естьют», озброєні крилатими ракетами «Томагавк».

Одна з таких підводних човнів знаходиться напоготові на достатньому для атаки по Ірану відстані, зазначив співрозмовник видання.

The Sun також пише, що в Ірак, де загинув Сулеймані, були перекинуті бійці елітних спецпідрозділів на випадок необхідності здійснення рятувальних операцій.

Знаходяться в країні 400 британським військовим, навчальним іракських силовиків, наказано посилити захист дипломатів і власних сил, повідомляє The Times.

Крім цього в Лондоні, як зазначає видання, вважають, що на тлі можливої ескалації конфлікту та обміну погрозами дислокований в Іраку контингент повинен отримати більш важке озброєння.

Відповідні пропозиції будуть направлені прем’єр-міністру Борису Джонсону після його повернення з 12-денної відпустки на Карибах.

У свою чергу, іранський міністр інформації і телекомунікацій Ірану Мохаммад Джавад Азарі-Джахроми в неділю назвав Дональда Трампа «терористом в костюмі» після того, як президент США пригрозив завдати удару по 52 іранським об’єктам, якщо Тегеран атакує США.

«Як ИГИЛ, як Гітлер, як Чингісхан! Всі вони ненавидять культури. Трамп — терорист у костюмі. Він дуже скоро вивчить історію, що ніхто не в змозі перемогти «Великий іранський народ і культуру», — написав міністр у своєму Twitter, коментуючи твіти Трампа.

При цьому, як повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставлених чиновників в адміністрації, Трамп віддав наказ про ліквідацію командувача іранськими силами «Ель-Кудс», генерала Касема Сулеймані всупереч розбіжностям в адміністрації США на тлі нових розвідданих.

За даними видання, військові чиновники запропонували вбити Сулеймані, розцінюючи це як «крайній відповідь», не припускаючи, що Трамп піде на це.

«До вечора четверга президент пішов на крайній варіант. Вищі чиновники Пентагону були приголомшені. Трамп прийняв рішення незважаючи на суперечки в адміністрації про нових розвідданих, які попереджали про погрози посольств США, консульствам та військового персоналу в Сирії, Іраку та Лівані».

«Військові чиновники заявляли про те, що генерал Сулеймані, який щойно завершив поїздку в Сирію, Ліван та Ірак, планував «неминучу» атаку, яка може забрати сотні життів. Однак інші офіційні особи висловлювали скепсис з приводу обґрунтованості удару по Сулеймані. За словами одного з високопоставлених чиновників, нові розвіддані станом на 30 грудня вказували, що ситуація на Близькому Сході нормальна, а в поїздках Сулеймані немає нічого незвичайного», — пише NYT.

За даними джерел, розвідка дійшла висновку, що атака, які нібито планував Сулеймані, не були неминучими.

Зокрема, лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї не схвалив ніяких планів Сулеймані про можливі атаки і просив иранкого генерала приїхати в Тегеран для подальших консультацій на цю тему. За даними розвідки, це прохання була озвучена не менш ніж за тиждень до смерті Сулеймані.