Київський університет видав фіктивний диплом «адвокату» зі Львова

Активно діє у Львові юрист Олена Живко виявилася власницею липового диплома одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів країни — КНУ імені Тараса Шевченка. Судячи з усього, в універі просто торганули «скоринкою», яка дала можливість юристу кілька років працювати адвокатом.

На підставі фейкового диплома Живко отримала ліцензію адвоката, але працювати виключно за фахом не пішла. Замість цього вона досить активно влаштовувала своє життя, спутуючи з політиками і перетворившись в результаті в сумнівну активістку.

Колишня помічниця одного з львівських депутатів отримала право на адвокатську діяльність в жовтні 2012-го і козыряла вона при цьому саме дипломом Київського національного. При цьому у деяких ЗМІ Живко згадувала, що навчалася у Львові.

Журналісти видання ZAXID.NET подали запит у Львівський національний університет ім. І. Франка, де отримали відповідь, що серед студентів і випускників юрфаку ніякої Олени Живко немає і не було.

У Києві вона також не вчилася, оскільки з 2006 по 2011 активно працювала у Львові. Як виявилося, 14 років тому майбутня «адвокатша» вступила у Львівський інститут МАУП, але її вистачило буквально на два роки. З сторого курсу її відрахували за невідвідування занять. Як же вийшло, що через два роки після вильоту з приватного Вузу дівчина стала дипломованим фахівцем? Відповідь на це питання досить простий.

Хоча, само собою, в архіві Центру науково-технічної інформації ніякої дипломної роботи Живко не існує, у внутрішній електронну базу університету прізвище фейкової студентки все-таки включили. У 2011 році. При цьому в роки її «надходження» на юрфаці було тільки одне бюджетне місце, яке зайняв інший учень, а ніяких даних про навчанні «адвокатши» немає, як проплат за її навчання або історії відвідування занять і оцінок.

З’ясувалося, що для Живко просто «вирішували» диплом через фірми, що займається подібними речами. На умовах анонімності один із співробітників такої компанії зізнався, що саме через нього намагалися вчинити корупційне злочин:

— До нас зверталися від імені цієї телиці. Просили терміново зробити диплом магістра юрфаку КНУ. Люди були серйозні. Наші хлопці взяли це замовлення. Єдина умова, що якщо це магістратура, то до цього повинен бути чистий диплом бакалавра. Від них умова була, щоб диплом магістра теж був повністю чистий – повний комплект. Але коли підійшов момент їхати в університет закривати питання, з’ясувалося, що диплом бакалавра у неї не чистий. В КНУ включили задню і сказали, що магістра робити не будуть, так як є ризики. Варіант був зробити фікс, але замовникам був потрібен тільки чистий. Наші хлопці повернули гроші і більше вони по ній до нас не зверталися.