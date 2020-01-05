«Поющая» гимн Украины собака стала звездой интернета (видео)

Курьезное видео появилось в социальной сети и сразу же покорило пользователей. Равнодушным не смог остаться никто.

На странице 11 Окрема Бригада Армійської Авіації Сухопутних Військ Збройних Сил України в Фейсбук появился пост с видео, на котором запечатлели настоящего пса-патриота. Во время того, как из громкоговорителей доносился гимн Украины, собака стала завывать под мелодию. Пёс “пел” до тех пор, пока гимн не прекратил звучать.

Пользователи соцсети умиляются этим видео. Обычная дворовая собака смогла завоевать сердца сотни украинцев своим исполнением.





: ТСН