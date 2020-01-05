Найбагатший слідчий України Юрій Кривобок залишив Генпрокуратуру

Старший слідчий в особливо важливих справах другого управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юрій Кривобок, звільнився. Про це повідомляє видання «Судовий репортер» з посиланням на сайт НАЗК.

Видання називає Кривобока «найбагатшим прокурором України». Про звільнення з посади прокурора говорить подана ще в початку грудня 2019 декларація перед звільненням.

У 2015 році дружина слідчого отримала 154 млн грн доходу від продажу нерухомого майна.

Раніше сім’я Кривобока скупила 16,6 гектарів землі державного агрокомбінату «Пуща Водиця», які були безоплатно приватизовані місцевими жителями. У травні 2019 також зареєстровано кримінальне провадження щодо незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт.

Скріншот: public.nazk.gov.ua

Зазначимо, що з 2 січня Генпрокуратура офіційно перетворилася в Офіс генпрокурора.