Банк зятя Юлії Тимошенко в 2020 р купить депсертифікати НБУ на 10 млрд грн

28 грудня 2019 р «Укрбудинвестбанк» повідомив, що збирається дати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть проводитися в 2020 р.

За операціями купівлі-продажу депозитних сертифікатів НБУ, вартість яких перевищує 25% активів банку.

Загальна сума операцій з ДС НБУ у 2020 році складе близько 10 млрд грн.

Вартість кожної угоди до 500 млн.

Крім того, банк вирішив скасувати заплановане раніше збільшення статутного фонду за рахунок прибутку.

Основні акціонери банку Світлана Дем’яненко (53,6% акцій) і Артур Чечоткін (46,3%).

Чечоткін чоловік дочки екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.