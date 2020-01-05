Гончарук здивував кількістю закритих автозаправок в Україні

Глава уряду української держави Гончарук Олексій заявив, що в рамках боротьби з незаконним обігом палива співробітники правоохоронних органів закрили майже півтисячі, а якщо бути точніше, то 439 нелегальних автозаправних станцій. Таке повідомлення глава уряду написав у «Фейсбуці».

Таким чином, в цілому були перевірені 787 автозаправних станцій, до роботи були залучені керівники всіх обласних адміністрацій. Олексій Гончарук заявив, що «в цілому, за три тижні роботи Службою безпеки України, Державної фіскальною службою, а також співробітниками правоохоронних та контролюючих органів було перевірено 787 автозаправних станцій, з яких 439 нелегальних – вони припинили свою діяльність, 111 були демонтовані, а пального палива заарештували в кількості 275,4 тонн».