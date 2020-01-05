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Епіфаній про легалізацію медичної марихуани: «Підтримуємо речі, які корисні для збереження здоров’я»

05.01.2020

Православна церква України ще «не заглиблювалася» у питання легалізації медичної марихуани.

Про це заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Загалом ми поки що не заглиблювалися у це питання (легалізації медичної марихуани — ред.) Ми, звичайно, робили певні заяви щодо вакцинації, тих актуальних питань, які зараз турбують загалом наше суспільство. І ми підтримуємо ті речі, які є корисними для збереження здоров’я людини», — сказавши він.

Епіфаній уточнивши, що наразі держава не розробила певного чіткого бачення чи певного законопроєкту, чи певних норм уряду, якими це питання унормували б».

«Коли ми будемо бачіті, що це питання унормоване вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви, чи підтримуємо, чи не підтримуємо», — додав предстоятель ПЦУ.

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