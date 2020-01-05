Вбивство двох дівчат на Подолі: з’явилися відомості про підозрюваних

У Києві поліція розшукує двох підозрюваних у вбивстві дівчат, тіла яких були виявлені напередодні в одній із квартир на Подолі. Шукають 34-річного чоловіка та 20-річну дівчину, які зняли квартиру 31 грудня 2019 року.

Як повідомили власники житла в інтерв’ю ТСН, після Нового року орендарі попросили про продовження дії договору, однак вже незабаром прислали повідомлення про терміновому виїзді.

Коли у квартиру повернулися господарі, вона була прибрана, однак дверцят на балконному шафі виявилися закручені. Коли їх відкрили, знайшли тіла дівчат, яких розшукували в столиці протягом кількох діб.

У поліції повідомили, що один з орендарів — чоловік — мав судимість. Очевидно, після вчинення злочину пара встигла покинути Київ.

За словами сестри однієї із загиблих дівчат в інтерв’ю Сегодня, 19-річна Єва К. та 16-річна Марія К. 2 січня відправилися в магазин в районі метро «Дорогожичі», після цього зв’язок з ними зник.

Кримінальне провадження ведеться за частиною 2 статті 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України.