До Нового року багато хто думали, що Зеленський дозріє і стане політиком, як свого часу Кучма, але цього так і не сталося — Яворівський

Володимир Яворівський розкритикував в ефірі телеканалу «Прямий» новорічне привітання Володимира Зеленського. На думку письменника, це більше було схоже на звичайну вечірку, а не на звернення лідера нації, яка зараз воює за власну свободу і за територіальну цілісність держави.

За словами Яворівського, він так і не почув від Зеленського відповідних сигналів. Президент міркував про якісь речі, представив акторів студії «Квартал-95», яких і так все прекрасно знають. Між тим глава держави протягом 5-6 хвилин повинен був послати нації чіткі, які об’єднують, розумні і сильні меседжі. Однак нічого такого від президента ми так і не почули.

Яворівський додав, що після цього виступу він вже не знає, в якій країні живе. Адже у новорічному зверненні президента взагалі не було ніяких символів України. Це більше нагадувало виступ на якійсь вечірці. Політика так точно не робиться. До Нового років багато ще думали, що Зеленський все-таки дозріє і стане політиком, як свого часу Кучма, але цього так і не сталося. Тому є серйозні сумніви щодо того, що в України сьогодні дійсно є президент.