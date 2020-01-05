Вбивство місцевого жителя в Каховці: ДБР розслідує причетність поліцейського

Розпочато розслідування відносно працівника одного з відділів ГУНП Нацполиции в Херсонській області, який може бути причетний до вбивства 26-річного місцевого жителя. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

«За інформацією місцевих жителів, до нанесення тілесних ушкоджень та вбивства потерпілого може бути причетний співробітник поліції, який святкував Новий рік в одній компанії з підозрюваним у вбивстві. Розпочато розслідування відносно працівника одного з відділів ГУНП Нацполиции в Херсонській області, який може бути причетний до вбивства 26-річного місцевого жителя», — йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом можливого перевищення правоохоронцем влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).