Гончарук представив несподіваний спосіб залучення туристів в Україну

Кабінет міністрів України планує створити туристичний портал, який допоможе залучити в країну більше мандрівників.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, в багатьох регіонах країни почнуть працювати туристично-інформаційні центри.

«Треба створити всі умови, щоб в Україну приїздило якомога більше туристів. Це звичайно сервіси, дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося, а також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам, щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь або допомогу», — пояснив ініціативу Гончарук.

Портал для туристів буде функціонувати як онлайн, так і в телефонному режимі. Запустити портал уряд планує до осені 2020 року.

«Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створене відповідне агентство, яке, зокрема, реалізує цей проект», — повідомили на Урядовому порталі.