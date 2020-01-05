На Буковині понад 15 автівок застрягли у сніговому полоні

На Заставнівщині понад 15 автомобілів більш як шість годин перебувають у сніговому полоні. Про це повідомляє місцеве видання БукІнфо.

“Біля села Чуньків на Заставнівщині понад 15 автомобілів, більшість з яких легкові, вже понад шість годин перебувають у сніговій пастці. Наразі, за словами очевидців, сніговий заміт сягає більше одного метра, сніг не вщухає”, – йдеться у повідомленні.

Як заявив телефоном чернівецький водій, який потрапив у знач, для визволення автівок із заметів потрібні військові тягачі. “Сиджу у заторі на трасі біля с. Чуньків з 15.00 години. За півгодини приїхали з ДСНС. Тракторів щоб визволити нас з затору нема. Про 18.20 приїхав трактор «Білорус», який так і прогорнув дороги, зламався. Рятувальники тут, але серйозної техніки у них немає. Все замітає снігом.

Треба військові тягачі, ця проста техніка не справляється взагалі. Хто може якось нам допомогти – рятуйте», – розповів водій.