Росія домагається дезінтеграції ЄС і НАТО – Туск

Ексглава Європейської ради і нинішній глава Європейської народної партії Дональд Туск впевнений, що метою президента РФ Володимира Путіна є дезінтеграція Європейського союзу і НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

За словами Туска, в досягненні цієї мети у Путіна є союзники і помічники: свідомі, мимовільні і так звані корисні ідіоти. Він також зазначив, що всі три категорії можна знайте в PiS (Право і справедливість, правляча партія Польщі – ред.).

«Сьогодні ситуація серйозніша, ніж в минулому. Зміни у Києві, тісна реінтеграція Москви і Мінська і політика президента Трампа є достатніми причинами спробувати за будь-яку ціну відновити елементарний внутрішній консенсус в міжнародній політиці і відновити статус Польщі як регіонального лідера європейської інтеграції. Я боюся, що лідери не повністю розуміють серйозність ситуації», — додав Туск.

Відповідаючи на питання про Росію в контексті звинувачень Путіна проти Польщі щодо її спільної відповідальності за початок Другої світової війни і Голокост, Туск зазначив, що «прямою причиною посилення пропаганди з боку Кремля є річниця звільнення Освенцима і закінчення Другої світової війни».