В Іраку прогримів потужний вибух біля посольства США: Трамп відповів

У столиці Іраку Багдаді прогримів потужний вибух.

НП сталася ввечері в неділю, 5 січня, передає Reuters.

Як повідомила Аljazeera, вибух прогримів в «зеленій зоні», де розташовані урядові будівлі і посольство США. Нападники також використовували міномети.

За даними телеканалу Al-Аrabiya, в житловий будинок біля посольства потрапила ракета, поранення отримали мирні жителі.

Це вже другий напад на американські об’єкти за добу. Вранці 5 січня терористи з радикального ісламістського угруповання «Аль-Шабаб», тісно пов’язаної з «Аль-Каїдою», напали на військово-морську базу США в Кенії.

Американське командування ввечері в неділю повідомило, що в результаті обстрілу загинув один військовий і ще двоє працівників Пентагону за контрактом.

Ще один вибух в «зеленій зоні» прогримів також 4 січня. За різними даними постраждали від 3 до 8 осіб.

Президент США Дональд Трамп оперативно відреагував на атаку. Він пригрозив жорстко реагувати на подальші агресивні дії з боку Ірану.

«Таке офіційне повідомлення не є необхідним, проте надається!» – написав він.