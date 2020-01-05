В Іраку прогримів потужний вибух біля посольства США: Трамп відповів

У столиці Іраку Багдаді прогримів потужний вибух.
НП сталася ввечері в неділю, 5 січня, передає Reuters.
Як повідомила Аljazeera, вибух прогримів в «зеленій зоні», де розташовані урядові будівлі і посольство США. Нападники також використовували міномети.
За даними телеканалу Al-Аrabiya, в житловий будинок біля посольства потрапила ракета, поранення отримали мирні жителі.
Це вже другий напад на американські об’єкти за добу. Вранці 5 січня терористи з радикального ісламістського угруповання «Аль-Шабаб», тісно пов’язаної з «Аль-Каїдою», напали на військово-морську базу США в Кенії.
Американське командування ввечері в неділю повідомило, що в результаті обстрілу загинув один військовий і ще двоє працівників Пентагону за контрактом.
Ще один вибух в «зеленій зоні» прогримів також 4 січня. За різними даними постраждали від 3 до 8 осіб.
Президент США Дональд Трамп оперативно відреагував на атаку. Він пригрозив жорстко реагувати на подальші агресивні дії з боку Ірану.
«Таке офіційне повідомлення не є необхідним, проте надається!» – написав він.