Майже за мільйон: Госгеокадастр обзавівся елітних авто 2019 року випуску

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру замовила ТОВ «Кит-Т» легковий автомобіль Toyota Camry в найдорожчій комплектації за 899 тисяч гривень.

Відповідна інформація з’явилися на сайті проекту розслідувань «Наші гроші». Журналісти проаналізували дані в системі «ProZorro».

Так, фірма поставить Toyota Camry у комплектації Premium 2019 випуску. В автомобілі буде оздоблення сидінь комбінованою шкірою з перфорацією, обробка дверних карт синтетичною шкірою, декор інтер’єру «Tiger-eye».

Також передбачені передні і задні датчики паркування, підігрів передніх і задніх сидінь, клімат-контроль, аудіосистема Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-плеєр) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0 і акустичною системою JBL (підсилювач, 9 динаміків з сабвуфером), навігаційна система GPS, 7 подушок безпеки.

Примітно, що в автосалонах Toyota Camry в найдорожчій комплектації Premium можна придбати за 882 тис грн. У комплектації Comfort її продають за 655 тис грн.

Зазначимо, на торгах у «Кит-Т» були конкуренти: ТОВ «Автосаміт ЛТД» Таріела Васадзе і ТОВ «Артмотор» Тетяни Акімової і Лариси Атапиной запропонували виконати замовлення за 900 тисяч грн.

Більш низька пропозиція в 895 тис грн. запропонувало ТОВ «Гранд Мотор» Марії Цвяховий і Тетяни Дерешук, але вона була відхилена через відсутність частини документів тендерної пропозиції.

Офіційний дилер Toyota в Україні ТОВ «Кит-Т» з Миколаєва належить Геннадію Крашенинникову і Андрію Турице, який керує підприємством.