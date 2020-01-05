Відомий волонтер обурилася відпочинком Зеленського в Омані: совісті немає, нехай вам загиблі хлопці кожен день сняться

Тільки за три останніх дні двоє воїнів підірвалися, вчора двоє поранених, сьогодні один воїн загинув, ще один у важкому стані. Це так зване різдвяне перемир’я, яким хвалився президент. Про це у своєму блозі пише блогер, волонтер Наталя Юсупова.

Вона зазначає, що при цьому народні депутати у відпустці, президент він же Головнокомандувач в Омані, на басейні вирішує державні питання. «Я говорила з 2014 року, і кажу сьогодні, що так вести себе можуть лише мерзотники», – обурена волонтер.

За її словами, в дискусіях їй доводиться від співрозмовників чути висловлювання на захист народних обранців і взагалі влада «Вони що не люди, всі мають право відпочивати…». Тут не можна не погодитися, справді, мають право, але тільки ті, хто працює для народу і країни, а не на себе. Хочеться запитати: від чого вони всі втомилися? Їсти, пити, влаштовувати бійки, від чого? Було б добре, якщо б брехати втомилися. Ми всі пам’ятаємо стадіон і крики у війні і Мальдівах. Тепер же виходить, що одним можна, а іншим все дозволено? «Совісті немає, так і хочеться сказати, що нехай таким можновладцям загиблі хлопці кожен день сняться», – резюмувала Юсупова