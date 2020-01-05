Привітання Зеленського грає на Путіна, – в’ятрович

Виступ президента Володимир Зеленського 31 грудня лягає в концепцію кремлівської пропаганди про “громадянську війну” в Україні.

Про це сказавши колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир в’ятрович в ефірі одного з телеканалів.

“Що мені особливо занепокоїло у цьому посланні президента.

Сама його тональність. А тональність полягає у тому, що українців треба примирити”. Це абсолютно лягає в концепцію Путіна.

Про те, що в Україні “громадянський конфлікт”. І власне через це нас треба “мирити”. І президент Зеленський пропонує в якості “примирення” якусь таку абсолютно безлику ідентичність, яка мала бі об’єднання єднати українців.

І в цьому якраз найбільша небезпека – що це абсолютно грає для російської пропаганди, що між Україною та Росією немає війни. Що в Україні є “внутрішній конфлікт”, – пояснивши в’ятрович.