Людиноцентризм з корупційним оскалом. Кому дістануться 72 мільярди Гончарука

Схоже, гроші на медицину «розпилять» ті ж мафіозо, що орудували при Януковичі і Порошенка.

Про це пише оглядач проекту [гучні справи] Віктор Лікарчук в сьогоднішній статті для «ОРД».

Напередодні Нового року прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив про грандіозні плани уряду витратити на охорону здоров’я українців 72 млдр грн.

«У сфері охорони здоров’я уряд визначив амбітні цілі, — цитує Урядовий портал. — І вперше вони человекоцентристские. Для нас важливо, щоб люди отримували якісну та своєчасну допомогу в медичних установах і мали доступ до гарантованих державою медичних послуг».

За словами Гончарука, з 1 квітня 2020 року має запрацювати Програма медичних гарантій для населення для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків. Прем’єр зазначив, що держава буде фінансувати такі послуги через Національну службу здоров’я України, на що у державному бюджеті закладено 72 млрд грн.

Олексій Гончарук

Гончарук стверджує, що новацією є запровадження моделі «гроші ходять за пацієнтом» і для спеціалізованої медичної допомоги (раніше вона діяла лише для первинної допомоги. – прим. авт.). Він вважає, що при таких змінах питання заборгованості зарплати лікарям «не виникатиме».

Автор не може не порадіти за пацієнтів і лікарів, але мене турбує також і інше питання: чи продовжувати красти в медичній сфері? Вірніше, хто і скільки?

За різними оцінками, під час закупівлі обладнання, витратних матеріалів і ліків для потреб закладів охорони здоров’я, розмір «кешбека» коливається в межах 20-30% від суми тендеру. Тому є підстави для побоювань, що від 14 до 21 мільярда гривень від заявленої прем’єром суми тупо «розпилять» і поведуть у «тінь».

Журналісти, активісти-антикорупціонери та інші зацікавлені громадяни, роками відстежують тему так званих медичних тендерів, можуть вас запевнити, що левову частку пирога (понад 60%) тут контролює лише кілька груп спритних ділків. Впровадження таких інструментів, як Prozorro, не дуже змінило ситуацію, хіба що махінації тендерних мафіозо стали більш помітними, проте толком їх припинити ніхто навіть не намагається. Так, є кримінальні провадження щодо юридичних осіб, які «засвітилися» в занадто нахабних схемах. Але немає кримінальних справ проти фізичних осіб – кінцевих бенефіціарів, які заробляють десятки, сотні мільйонів на людському горі. «Відкочуючись» куди треба, вони продовжують красти.

Анонсований Володимиром Зеленським під час передвиборної гонки «кінець епохи корупції» поки не трапився. І недавню заяву прем’єра Гончарука про те, що «сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні», викликає лише іронічну посмішку. Глава уряду або бреше, або він сліпий. Адже, що стосується корупції у сфері закупівель для медичних потреб, оточення Зеленського було в темі і в частці ще до обрання «слуги народу» президентом.

Продовження епохи корупції

Інтернет-видання mind.ua у своїй вересневій публікації детально описує корупцію на медичних тендерах на прикладі столиці. Незважаючи на те, що при фактчекинге цієї статті у мене до її авторам виникли певні питання, все ж, викладені колегами факти заслуговують уваги.

Отже, за версією інтернет-видання, недалекій від істини, з середини «нульових» ключовим «рішалою» в питанні тендерів столичних медзакладів є непублічний бізнесмен Олександр Рудольфович Добровський. Цей ділок, також пов’язаний з фармбізнесом, з’явився у «схемах» у часи нині вже колишнього (і слава Богу!) мера столиці Леоніда Черновецького, апетитами «молодої команди» якого жахалися навіть звиклі до мародерству «донецькі». Тим не менш, коли після обрання Януковича «молоду команду» посунули, «вирішувала» Добровський залишився на своєму місці. Мабуть, тодішні нові господарі країни і столиці по достоїнству оцінили його, так сказати, комунікативні здібності. Не дивно, що він залишився на плаву і з приходом до влади Порошенко. Однак дивно, що його не зрадили суду з приходом до влади «слуг народу». Але це дивно лише на перший погляд.

Михайло Радуцький

Радуцький у минулому власник великої приватної клініки «Борис», а нині – народний депутат від «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медстрахування. Десь у проміжку він встиг побувати заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань охорони здоров’я, потім – радником мера з цих же питань.

«За останні роки Київ накупив медобладнання на 10 років вперед, — наводить інтернет-видання свого слова неназваного джерела. — Тільки в минулому році на ці цілі зі столичного бюджету було спрямовано понад 1 млрд грн. Раніше таких грошей ніколи не виділяли на медицину. На перший погляд, це здорово. Однак номенклатура медичних виробів – надлишкова, з завищенням технічних вимог для обмеження учасників конкурсів. Закупівлі проводилися без відповідної інвентаризації матеріально-технічного стану забезпечення лікарень».

Почасти слова джерела наших колег підтверджують попередні розслідування проекту [гучні справи]: наприклад, столичні бюрократи від медицини в очікуванні «кешбека» дозволяли припадати пилом на складах ультрасучасним установок для гемодіалізу, в той час як хворі з нирковою недостатністю вмирали.

Mind.ua з посиланням на інший анонімний обізнане джерело стверджує, що левову частку таких замовлень в останні роки отримують компанії, афілійовані з братами Фисталями – Володимиром і Германом, нащадками медичного світила «ДНР» Еміля Фісталя. Нібито близько 40 фірм, у більшості з яких немає відділів продажів, маркетингу і навіть сайту, якимось дивом вдається вигравати близько 70% столичних тендерів.

Таке твердження не далеко від правди, але все ж наші колеги дещо помиляються (в чому саме, читайте трохи нижче). В той же час вони виводять зв’язок між Михайлом Радуцким, братами Фисталями і Олександром Добровским через ТОВ «Умедо Груп» і ТОВ «УЦМТ». Кінцевими бенефіціарами першої фірми є Володимир і Герман Фісталі, а також Тимур Валітов, колишній бізнес-партнер Радуцького і чоловік дівчини Ірини, дочки далеко не останнього медичної мафії людини – Тетяни Бахтєєвої. Друга фірма належить Добровскому на паях з Германом Фісталем і таким собі Олександром Цвєтковим. Директор ТОВ «УЦМТ» — Жанна Левицька, яка, за словами джерела інтернет-видання, доводиться родичкою Фисталям і контролює чотири вхідні в їх орбіту фірми: ТОВ «Медистар Фарма», ТОВ «Прикарпатська фармацевтична компанія», ТОВ «Свитмед» і ТОВ «Альянс 2013».

Володимир Фісталь та Тетяна Бахтеєва

«Дві останні структури за 2018 і 2019 роки виграли державні торги більш ніж на 400 млн грн, включаючи закупівлі КМДА», – цитує своє джерело Mind.ua (якщо бути ближче до істини, то за останні роки ТОВ «Свитмед» і ТОВ «Альянс 2013» «освоїли» на двох трохи менше 328 млн грн. – прим. авт.).

Насправді масштаб освоєння грошей на закупівлі медичних Київської горгосадминистрациии куди більш вражаючий, ніж живописали наші колеги. І на верхівці харчового ланцюжка «розпилу» тут знаходяться не ті «контори», про яких йдеться в цитованій мною статті (вірніше, не тільки ті).

Два мільярди, Фісталі, Багрій і кілька невідомих

За даними сервісу Dozorro, з дня запуску системи Prozorro і на момент написання цієї статті, Департамент охорони здоров’я КМДА «розіграв» на тендерах 2 млрд грн (прописом: два мільярди гривень).

Левову частку з них на загальну суму в більш ніж мільярд гривень (1,024 млрд грн) виграло всього десять фірм. І ось на деяких з них ми зараз детально зупинимося.

Отже, лідер торгів Департаменту охорони здоров’я КМДА з 247 млн грн «виграшу» – ТОВ «Протек солюшнз Україна».

Ця фірма через швейцарську «Протек солюшнз Швейцарія» належить киянину з пропискою на Русанівській набережній Федору Кирпенко. Цей громадянин – персона абсолютно непублічна, і під чиєю він «дахом» ходить можна тільки здогадуватися. Але з урахуванням того, що по всій країні його фірма виграла медичних тендерів на загальну суму 786 млн грн – «дах» ця серйозна. Не дарма ж чиновники регулярно прописують умови тендерів спеціально під фірму Кирпенко.

При цьому «Протек солюшнз» частий фігурант кримінальних справ. Угода з «конторою» нещодавно боляче вдарила по вже колишньому губернатору Київської області Михайлу Бно-Айрияну. Як писали ЗМІ, ввірений ОДА Київський обласний онкодиспансер придбав у фірми Федора Кирпенко лінійний прискорювач за 70 млн грн, переплативши за апарат десь у два рази.

«Протек солюшнз Україна» разом з низкою інших тендерних ділків також фігурувало у кримінальному провадженні № 12018000000000765 від 15.12.2018 року. Фабула справи звучить так: «протягом 2016-2018 років група осіб, за попередньою домовленістю з посадовими особами Одеського національного медичного університету та інших державних установ, що знаходяться під управлінням Міністерства охорони здоров’я України, при здійсненні державних закупівель, використовуючи ряд підконтрольних суб’єктів господарювання, вчинили неправомірні дії, спрямовані на створення колективної антиконкурентної діяльності та завищення ринкових цін, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах».

Зовсім не дивним збігом обставин у тому ж кримінальному провадженні фігурує ТОВ «Билимед», що зайняло друге місце в «розпилюванні» на тендерах Департаменту охорони здоров’я КМДА з «призом» у 126,34 млн грн (загальний «виторг» на медичних тендерах по всій країні перевищує 600 млн грн).

Хто стоїть за цією фірмою – вже давно не секрет. Згідно з даними проекту «Наші гроші», складські приміщення «Билимеда» розташовані за тією ж адресою, що і склади ТОВ «Топсервис-медтехніка». Ці нежитлові приміщення знаходяться в приватній власності ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед», а земля під ними належить фірмі «Регіон-2002». Бенефіціарними власниками обох фірм є брати Володимир і Герман Фісталь, у прихильності до яких помічений Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медстрахування.

ТОВ «ЕМГ Україна», поимевшая на медичних тендерах КМДА 113,3 млн грн, — ще один загадковий гравець. Якщо врахувати, що зареєстрована у 2013-му в Києві фірма в інших регіонах, згідно з даними сервісу Dozorro, зібрала «жалюгідні» 50 млн грн, то, очевидно, вона спочатку вона «заточена» під тендери Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Зауважимо, що «ЕМГ Україна» «відзначилася» у кримінальному провадженні № 12015060020004747 від 23.09.2015 року, «впарив» житомирським комунальникам за ціною нового застарілий магнітно-резонансний томограф, причому, непридатний для використання за призначенням.

Хто за нею стоїть, автору достеменно невідомо. Через швейцарську «Энтрепрайзес Медикалс Грей СА» її кінцевим бенефіціаром числиться житель Женеви з екзотичним ім’ям Лаі Чунг-Пінг (швидше за все, підставна особа). Однак варто звернути увагу на позаторішній тендер Департаменту охорони здоров’я КМДА: 148,2 млн грн на ньому між собою поділили «ЕМГ Україна» і ще три ТОВ: «Медгарант», «Техмед Кардіо» і «Глобалмедгруп».

Реалії медичних тендерів такими, що випадкових гравців до них допускають неохоче; небажаних конкурентів знімають з торгів будь-якими доступними способами (як правило, умови тендерів спочатку прописуються під конкретних учасників). У згаданому випадку чотири фірми мирно поділили між собою майже 150 млн грн, що може говорити про те, що вони якимось чином між собою пов’язані. І, що цікаво, всі три доброзичливих «конкурента» «ЕМГ Україна» разом з цим ТОВ входять в ТОП-10 «распильщиков» тендерів Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Але ми підемо далі.

ТОВ «Медгарант», поимевшее на торгах КМДА майже 104,5 млн грн, — серйозний гравець в тендерних схемах. У всіх регіонах на медичних тендерах воно «підняло» астрономічну суму – 950 млн грн.

Про методи та охайності цієї фірми каже кримінальне провадження № 120192400000000188. Згідно одному з судових рішень, в жовтні 2018 року ДП «Хмельницька служба єдиного замовника» оголосила тендер на поставку комп’ютерного томографа. Тендер з цінником в 8 млн грн виграв «Медгарант». Але згодом з’ясувалося, що самому «Медгаранту» обладнання обійшлося у трохи більше 6,7 млн грн. Заковика тут в тому, що при закупівлі на бюджетні гроші медпрепаратів та обладнання постачальнику заборонено закладати маржу вище 10%. «Медгарант» у цьому випадку «викотив» майже 20%, витягнувши з кишень платників податків понад дозволеного майже 600 тис. грн.

Хто стоїть за фірмою, «заробила» на медичних тендерах настільки нескромні гроші, в принципі, не є секретом. Власником «Медгаранта» вказано хтось Олександр Островський. За даними проекту «Наші гроші», у 2015 році керівником цього ТОВ була родичка Олександра Островська Яна. Ця панянка, принаймні, раніше була бізнес-партнером Ірини Валитовой, дочки Тетяни Бахтєєвої і подружжя Тимура Валітова, ділового партнера Михайла Радуцького – нині голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації.

ТОВ «Лінк-Медітал» — гравець спеціалізується на вузькій тематиці – постачання обладнання та витратних матеріалів для процедури перитонеального діалізу; в цій ніші фірма прагне до монопольного становища. Незважаючи на вузький профіль, «Лінк-Медітал» має непоганий виторг на тендерах: 90,25 млн грн на закупівлю КМДА і 415 млн грн у цілому по країні.

Фірма належить Олексію Барышевскому – сину Миколи Баришівського, який раніше був співзасновником фірми «Бакмед», колись великого гравця в схемах державних закупівель медичного обладнання і препаратів для гемодіалізу. Директором «Лінк-медитала» є Геннадій Нерсесян, який у часи Януковича працював спеціалістом в Управлінні моніторингу державних цільових програм та державних закупівель Моз під керівництвом одіозного персонажа Романа Богачева.

Тендери, в яких бере участь «Лінк-медітал», час від часу стають приводом для кримінальних проваджень, які, втім, нічим особливим не закінчуються. Останнім часом конфліктує з братами Фисталями і колишніми партнерами засновника ТОВ – сім’єю Лединых.

ТОВ «Фармадіс», за останні роки поимевшее на медичних тендерах КМДА понад 65,6 млн грн, рішенням кінцевих бенефіціарів було ліквідовано від гріх подалі в минулому році.

«Фармадіс» фігурує у кількох кримінальних провадженнях за фактом привласнення чужого майна та великих розтрат, розслідуваних Нацполицией і Держбюро розслідувань.

Фабула одного з кримінальних проваджень, № 62019000000000255 від 04.03.2019 року, свідчить: «Посадові особи закладів охорони здоров’я України, підприємств-постачальників лікарських засобів за попередньою змовою між собою, створили тіньову корупційну схему з приховування реальної вартості лікарських засобів, з метою заволодіння бюджетними коштами при проведенні державних та публічних закупівель лікарських засобів за значно завищеними цінами».

Петро Багрій

«Фармадіс» входив в орбіту одіозного бізнесмена Петра Багрія, який у часи Януковича паралельно займав посаду президента асоціації «Виробники ліків України» і був членом Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. Фірми з орбіти Багрія тоді «освоїли» колосальні суми на держпрограмі боротьби з епідеміями ВІЛ/СНІД та туберкульозу, виставляючи платникам податків в особі держави цінник на медикаменти в середньому в два рази вище ринкового.

У свій час Центр протидії корупції присвятив афер Багрія монументальний звіт-розслідування, який, втім, чомусь зник з вільного доступу. Але з його короткою випискою можна ознайомитися тут.

Відзначимо, що в чималій мірі своїм злетом Петро Багрій був зобов’язаний міністру охорони здоров’я часів Януковича Раїсі Богатирьовій. Одночасно амбіції останньої та її тимчасовий конфлікт з досі впливовою Тетяною Бахтєєвою створив йому певні проблеми. Хоча, за цим настала чорна смуга для Багрія з приходом на пост глави Моз Уляни Супрун.

Після зміни влади в країні і складу Кабміну Петро Багрій почав своєрідну реконкісти. Людина з його обойми, фармацевтичний ділок Олександр Чумак навіть на недовгий час став радником нового міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецьке, але виявився занадто схильний до лихослів’я і членовредительству.

Так чи інакше, тендерні підсумки цього, 2020 року покажуть, як високо Петру Багрію вдасться, так би мовити, встати з колін.

Порівняно «молоде» ТОВ «Глобалмедгрупп» (стало на облік у податковій взимку 2014-го) на тендерах Департаменту охорони здоров’я КМДА встигло «підняти» 62,85 млн грн (загалом по Україні – 302 млн грн).

В чию орбіту входить ця фірма, простежити, загалом, неважко. Зараз керівником «Глобалмедгрупп» числиться мешканка Київської області Емма Гук. Зовсім недавно вона була присутня серед бенефіціарів ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед».

«ВК «Діспомед», крім того, що базується на нерухомості братів Фісталів, офіційно їм належить.

«Глобалмедгрупп» разом зі згаданим набагато вище ТОВ «Альянс-2013» та іншими фірмами, які потрапили в об’єктив нашого дослідження, фігурують у кримінальному провадженні № 32019100000000437 щодо махінацій на тендерах Національного медичного університету ім. Богомольця…

Підіб’ємо підсумки

Вивчення медичних тендерів заняття настільки захоплююче, наскільки стомлююче. Серед колосальних сум витрат фігурують курйозні випадки, коли, наприклад, переможець тендеру, насправді не мав у розпорядженні обладнання, яке повинен був поставити, щоб виконати умови контракту, пограбував склад програв конкурента.

Тим не менш, вивченого матеріалу достатньо, щоб зробити певні висновки. І вони невтішні. На грошових потоках, призначених на охорону здоров’я нації, сиділи, сидять та, швидше за все, ще довго будуть сидіти все ті ж мафіозні ділки. На таку думку наводить не просто відсутність «нових облич» в цій тематиці; тут усім заправляють «старі пики», відомі ще років десять тому.