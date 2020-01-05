Івано-Франківськ подарує Конотопа пам’ять пам’ятник Бандері

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував встановити пам пам’ятник Степану Бандері на кордоні з РФ.

Як передає “Цензор.НЕМАЄ”, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, це буде найсхідніший пам’ять пам’ятник в Україні Бандері, ще й під московським кордоном.

“Мені важливо під яким пам ” ятником зустрічатися! Знаєте, буквально перед цим говорив з мером Конотопа Артемом Семеніхіним.

Це місто, яке за 40 км від кордону з Москвою. Він у нас найсхідніший заходів-націоналіст. Я висловив бажання, щоб ми разом попрацювали і цього року подарували їм пам’ять пам’ятник Степану Бандері й встановили в Конотопі на вулиці Бандери”, – написавши Марцінків.