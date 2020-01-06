Парламент Ирака принял решение выгнать военных США

Депутаты приняли окончательное решение, над страной взметнулись красные флаги мести

В Ираке намечается большое изгнание войск США с территории страны. Такое решение было принято депутатами парламента после обстрелов посольства этой страны в Багдаде и ответных ударов по базам террористов. Об этом пишет Громадське со ссылкой Голос Америки.

Так, иракский парламент принял резолюцию в ходе внеочередного заседаний. В документе говорится, что Ирак восстанавливает монополию на оружие и будет действовать в направлении прекращения присутствия на территории страны иностранных военных подразделений. Кроме того, депутаты Ирака приняли решение отозвать прошение о помощи от других стран в борьбе с террористической организацией «Исламское государство». Такое решение основано на достижении поставленных целей и победы. Также в резолюции обозначен тот факт, что в стране завершаются все военные операции.

Внеочередное заседание было проведено после того, как военные США провели авианалет недалеко от аэропорта Багдада и убили Касема Сулеймани, который руководил силами специального назначения «Аль-Кудс».