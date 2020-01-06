Ирина Горовая рассказала о главном недостатке Потапа в постели

Ирина Горовая рассказала, что ее раздражало в бывшем муже. Читай, чтобы узнать больше.

Бывшая жена Алексея Потапенко — красивая деловая женщина, коммерческий директор, сооснователь продюсерского центра Mozgi Entertainment Ирина Горовая. Несмотря на развод и последующий брак репера с певицей Настей Каменских, Ирине и Алексею удалось сохранить теплые отношения.

Потап и Ирина Горовая

В одном из интервью Ирина призналась, что, несмотря на хорошие отношения в браке, у Потапа был недостаток, который жутко ее раздражал. По словам Горовой, Алексей слишком громко храпел, и никакие медицинские и народные методы не могли избавить репера от изъяна. Все, что оставалось Ирине – терпеть ночные песни Потапа.

Потап

Горовая также вспомнила забавный случай из обыденной жизни. Они летели в самолете после гастролей, когда фанатка реперв попросила соседей поменяться местами, чтобы сидеть рядом с Потапом. Но, после того, как он уснул, девушка была не особо рада встрече с любимым музыкантом.