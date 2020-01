Бульдог насмешил сеть, «помогая» хозяйке в тренажерном зале

В сети стало вирусным видео с бульдогом, решившим «помочь» своей хозяйке заниматься в тренажерном зале. Когда девушка занимает положение на тренажере, уперевшись в пол руками, собака по кличке Гас подходит и забирается головой к ней под свитер, просовывая голову в вырез. Хозяйка начинает смеяться и сползает с тренажера, пытаясь высвободить «запутавшегося» в ее свитере пса.

«Собак пускают в тренажерный зал? Хочу туда записаться», — написал один из пользователей интернет-платформы Reddit. «Да нет, они там просто числятся тренерами», — ответили ему. «Для тренера он не самым приемлемым способом обходится с дамами, его следовало бы уволить», — пошутил еще один комментатор.

