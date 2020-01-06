Меган Маркл оскандалилась через подарунок (фото)

Меган Маркл потрапила у скандал через недоречний подарунок

38-річна Меган Маркл і її 35-річний чоловік принц Гаррі поїхали відпочити в Канаду разом з семимісячним сином Арчі. Проте, навіть перебуваючи далеко від рідного дому, вони піддаються критиці з боку різних експертів і журналістів.

Меган Маркл та принц Гаррі, фото з вільних джерел

Відзначається, що герцоги Сассекские зупинилися в будинку російського олігарха, де влаштували свято для маленького хлопчика. В особняк прийшов Санта-Клаус і підніс Арчі в якості подарунка книги, конструктор і “сухий” басейн з м’ячиками.

Принц Гаррі та Меган Маркл, фото з вільних джерел

Однак британська журналістка Лоурі Тернер впевнена, що подарунок, який подарували герцоги Сассекские своїй дитині, просто неприйнятний з-за великої кількості пластику.

“У цьому басейні використано просто жахливу кількість пластику. Купувати такий, значить персонально брати участь у “вбивстві” нашої планети!” – заявила з обуренням дівчина у прямому ефірі шоу Джеремі Вайна.