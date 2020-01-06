Відома британська співачка заспівала український «Щедрик» (відео)

Одну з найпопулярніших українських колядок заспівала Кеті Мелуа. Вона виконала “Щедрик” українською мовою в ефірі ВВС, йдеться на сторінці волонтерки Mar’yana Shalayko-Voloshyn.

У мережі був опублікований відео-фрагмент з прямого ефіру британського телеканалу BBC, в якому популярна співачка Кеті Мелуа виконала композицію разом з грузинським хором The Gori Women Choir.

Примітно, що український Щедрик відомий у всьому світі під назвою Carol of the Bells, однак у виконанні Мелуа він пролунав в оригінальному варіанті українською мовою.