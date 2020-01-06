Наталка Карпа поделилась трагической новостью

Певица рассказала о большой потере в ее семье.

Известная украинская певица Наталка Карпа, которая совсем недавно впервые стала мамой, рассказала трагическую новость. В начале 2020 году в ее семье случилась беда – умерла ее бабушка Наталья. У певицы были очень теплые отношения со своей бабушкой. В память о ней Наталья опубликовала несколько фотографий и написала трогательный и искренний пост на своей странице в Facebook.“Лети, моя Наташенька, в дали … знаю, тебя там встретит дедушка … наконец-то ты увидишься с родителями, которых так часто вспоминала … и молю, чтобы Господь взял твою душу к себе! Теперь на небе, у нас всех будет на одного ангела-хранителя больше! Очень скучаю по тебе! Светлая память тебе, моя бабушка !!!” – написала певица.