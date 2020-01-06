Тина Кароль удивила поклонников нежным образом

Тина Кароль записала для подписчиков Инстаграма рекламное видео, где пригласила “вместе отпраздновать” Рождество. Однако не все фанаты оценили внешний вид артистки.

Видео уже опубликовано в социальной сети на официальной странице исполнительницы.

На нем заметно похудевшая Кароль разодета в красивое бальное платье белого цвета из атласной ткани. Наряд полностью оголили плечи и руки певицы, а глубокое декольте и пояс на талии отлично подчеркнули фигурные формы певицы. Сзади Тины стоит красивая новогодняя елка белого цвета. А комната, в которой она записывала видео, была очень хорошо освещена, судя по всему лампами холодного свечения. И вся эта “белая” зимняя атмосфера, похоже, сыграла с певицей в злую шутку.

Ее кожа выглядела бледной, а тени ложились так, будто бы у нее большие круги под глазами и она очень устала. Сама камера была настроена на Тину таким образом, что ее и так не маленький губы и рот стали выглядеть еще больше. А поскольку ей нужно было произнести речь с улыбкой, все эффекты в комплексе даже дали устрашающую картинку, по мнению фанатов.

Так один из подписчиков вообще прозвал ее “сестрой” героя комиксов, злодея Джокера. Напомним, что этот персонаж представал в образе клоуна, которые ходил в соответствующем гриме, а его лицо было изувечено порезами на щеках, которые визуально создавали устрашающий эффект “улыбки до ушей”.

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Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol) 4 Січ 2020 р. о 11:51 PST

Вот что пишут подписчики: “Тина все хорошо ну зачем рисовать до самого носа губы .вам не идет быть ВУЛЬГАРНОЙ”, “Сестра Джокера блять с этим красным свистком🤮🤮👎”, “Губы перекачала в одну сторону”, “Сама жеманность”, “Така худа,одні губи залишилися” и тому подобное.

Но нашлось также множество верных и преданных фанатов, которые оставили положительные комментарии исполнительницы и добавили, что с нетерпением ждут телеверсии ее концерта с приглашенными звездными гостями на Рождество. Те, кто уже посетили данный концерт в живую, отметили, что шоу было просто потрясающим и его стоит увидеть всем.

: akcenty.com.ua