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Тина Кароль удивила поклонников нежным образом

06.01.2020

Тина Кароль записала для подписчиков Инстаграма рекламное видео, где пригласила “вместе отпраздновать” Рождество. Однако не все фанаты оценили внешний вид артистки.

Видео уже опубликовано в социальной сети на официальной странице исполнительницы.

На нем заметно похудевшая Кароль разодета в красивое бальное платье белого цвета из атласной ткани. Наряд полностью оголили плечи и руки певицы, а глубокое декольте и пояс на талии отлично подчеркнули фигурные формы певицы. Сзади Тины стоит красивая новогодняя елка белого цвета. А комната, в которой она записывала видео, была очень хорошо освещена, судя по всему лампами холодного свечения. И вся эта “белая” зимняя атмосфера, похоже, сыграла с певицей в злую шутку.

Ее кожа выглядела бледной, а тени ложились так, будто бы у нее большие круги под глазами и она очень устала. Сама камера была настроена на Тину таким образом, что ее и так не маленький губы и рот стали выглядеть еще больше. А поскольку ей нужно было произнести речь с улыбкой, все эффекты в комплексе даже дали устрашающую картинку, по мнению фанатов.

Так один из подписчиков вообще прозвал ее “сестрой” героя комиксов, злодея Джокера. Напомним, что этот персонаж представал в образе клоуна, которые ходил в соответствующем гриме, а его лицо было изувечено порезами на щеках, которые визуально создавали устрашающий эффект “улыбки до ушей”.

 

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Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol) 4 Січ 2020 р. о 11:51 PST

Вот что пишут подписчики: “Тина все хорошо ну зачем рисовать до самого носа губы .вам не идет быть ВУЛЬГАРНОЙ”, “Сестра Джокера блять с этим красным свистком🤮🤮👎”, “Губы перекачала в одну сторону”, “Сама жеманность”, “Така худа,одні губи залишилися” и тому подобное.

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Но нашлось также множество верных и преданных фанатов, которые оставили положительные комментарии исполнительницы и добавили, что с нетерпением ждут телеверсии ее концерта с приглашенными звездными гостями на Рождество. Те, кто уже посетили данный концерт в живую, отметили, что шоу было просто потрясающим и его стоит увидеть всем.

: akcenty.com.ua

 

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