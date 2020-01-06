«ВКонтакте» назавжди заблокувала сторінку письменника-бойовика Прілепіна: той натякнув на слід Кремля

Російського письменника-терориста Захара Прілепіна, який зізнався, що вбивав українців на Донбасі, заблокувала адміністрація соцмережі «ВКонтакте».

Цю соціальну мережу створив Павло Дуров, однак фактично контроль над «ВКонтакте» перейшов до ФСБ. Сам Дуров ще в 2014 році розповідав, що російські спецслужби вимагали надати особисті дані творців інтернет-груп Евромайдана.

Про «довічної» блокування сторінки Прилепін повідомив в іншій соцмережі — Facebook — і «низько вклонився» її засновникові Марку Цукербергу. «ВКонтактик» став трохи чистіше», — так прокоментували інформацію про бані Прілепіна «Двач» в мікроблозі в Twitter.



