Дочка Сулеймані пригрозила США та Ізраїлю помстою за вбивство батька

Дочка вбитого американцями генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані Зейнаб пригрозила США і Ізраїлю «чорними днями» і помстою за батька.

Вона заявила, що у Вашингтоні даремно сподіваються на позитивний результат після того, що сталося в міжнародному аеропорту Багдада, де загинув її батько. Про це повідомило агентство Reuters.

«Божевільний Трамп (Президент США. – Ред.), не думай тільки, що зі смертю батька все закінчиться», – сказала дочка Сулеймані.

Вона додала, що за загибель Сулеймані США і їхнього союзника Ізраїлю чекають «чорні дні».

Як написало видання «Наше Кафе» з посиланням на інтерв’ю жінки телеканалу «аль-Манар», Зейнаб сказала, що ватажок ліванської терористичної організації «Хезболла» Хасан Насралла помститься Ізраїлю за вбивство її батька.

«Смерть Сулеймані не зламає нас. Трамп повинен знати, що вбивство батька надихне нас на боротьбу. Я знаю, що Насралла помститися за кожну краплю крові батька», – заявила вона.

У той же час сам Він назвав Сулеймані «великим полководцем» і зазначив, що його смерть «відкриває нову сторінку історії Близького Сходу».