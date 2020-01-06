План приватизації в минулому році виконали лише на 3%

Фонд державного майна України (ФДМУ) в минулому

році перевів до держбюджету майже 2,7 млрд грн. Значна частина цих коштів

перерахована протягом останніх трьох місяців 2019 року. Приватизація принесла

бюджету понад 500 млн грн, повідомили в прес-службі ФДМУ.

Кошти надійшли до державного бюджету від:

оренди держмайна – 1,5 млрд грн;

приватизації – 536,5 млн грн;

дивідендів – 609,65 млн грн.

Таким чином, план з приватизації на 2019 рік був виконаний

всього трохи більше ніж на 3%. Раніше до держбюджету були закладені надходження на

рівні 17,1 млрд грн.

Разом з цим, на роботу фонду в 2019 році з бюджету було

виділено 481,525 млн грн. В результаті, кажуть чиновники ФДМУ, відомство

перевело в державну казну 5,59 разів більше коштів, ніж отримали.

Раніше SKELET-info повідомляв, що ФДМУ створював умови для порушення конкуренційного законодавства у діяльності операторів авторизованих електронних майданчиків, які працюють з Єдиною базою даних звітів про оцінку. Про це йдеться в рішенні Антимонопольного комітету України у справі проти фонду.