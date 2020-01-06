Трамп пригрозив завдати ударів по 52 цілях в Ірані

Президент США Дональд Трамп пообіцяв нанести «швидкий і сильний удар по 52 цілях в Ірані в разі нападу на американців після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Кількість об’єктів символізує 52 американських заручників, «захоплених Іраном».

«Нехай це буде попередженням. Якщо Іран завдасть удару по американцям або американським об’єктів, то ми вибрали 52 іранські мішені, що символізують 52 американських заручників, захоплених Іраном багато років тому», — написав Трамп у своєму Twitter.

Про яких саме цілей йдеться, американський президент не уточнив. За його словами, деякі з них є досить значними і важливими для Ірану та іранської культури». «США більше не хочуть будь-яких загроз», — зазначив Трамп.

Президент США згадав захоплення заручників, що стався в листопаді 1979 року в посольстві США в Тегерані. Тоді радикальні активісти захопили будівлю дипмісії і зажадали від Вашингтона видачі шаха Мохаммеда Рези Пехлеві, який втік у США перед ісламською революцією. Деякі дипломати були звільнені, але 52 людини перебували в неволі більше року.

У ніч на 3 грудня США завдали удару по району біля аеропорту Багдада і вбили голову спецпідрозділу «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані. Атака була здійснена за наказом Трампа, який назвав іранського воєначальника «терористом номер один».

Тегеран пообіцяв помститися за вбивство свого військового і дати «нищівну відповідь» США. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчи порівняв вбивство Сулеймані з оголошенням війни. За даними CNN, адміністрація США очікує атаки на свої об’єкти з боку Тегерана протягом декількох тижнів.