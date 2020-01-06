Надя Дорофеева призналась в переедании

Надежда Дорофеева кумир миллионов в нашей стране, но как выяснилось, для самой Нади кумиром является салат “Оливье”.

Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

Без «Оливье» Нового года не бывает, такое заявление сделала солистка группы “Время и Стекло” на своей странице в социальной сети.

Надежда призналась абсолютно е комплексуя, что ее кумир салат «Оливье». Оказывается перед этим салатом не может устоять даже популярнейшая певица, для которой безупречная внешность невероятно важна.

Поклонники 29 –летней певицы группы Время и стекло Надежды Дорофеевой смогли увидеть своего кумира после встречи Нового года.

Надя опубликовала фотографию в социальной сети под провокационным заголовком «Оливье, отпусти меня, пожалуйста».

Девушка смело признается в том, что не может забыть вкус традиционного праздничного блюда. На самом снимке она стоит в красивом не приталенном платье на фоне стойки с одеждой. Красотка показывает язык и поддерживает себя за волосы.

Популярная певица Джамала полностью поддерживает свою коллегу по цеху. По ее словам, стоит, только один раз попробовать и будешь думать постоянно.

Комментаторы разделились на два фронта, одни советуют скорее бросать кушать, другие в восторге от красоты и очарования Надежды.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 5 Січ 2020 р. о 10:02 PST

: hyser.com.ua