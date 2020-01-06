Дивний патріотизм: топ-пропагандистку Путіна помітили на відпочинку в «загнившей» Європі

Російська пропагандистка Ольга Скабеева, яку в Україні охрестили «зливним бачком», спровокувала справжній скандал в мережі публікацією фото з відпочинку в «загниваючій» Європі.

У кадрі вона фігурує з сином від Євгена Попова.

У коментарях користувачі відзначили, що Скабеева ще раз підтвердила — Росія — місце для бидла, а «господарі життя» люблять цивілізовану Європу.

«Який жах! Скабеева повезла свого сина морально розкладатися! Звідки така ненависть до своєї кровинушке… Чим тільки годувати-то буде дитини ця матуся, невже чужої нашому організму отрутою?», — обурився блогер з ніком «Пітерський пенсіонер».

«Навіть тварини з дуже маленьким мозком прагнуть до найбільш комфортним для себе умовах», — пояснила поїздку Скабеевой Катерина Іванова.

«Ольга невже недуховная загнивающая Європа залучила Вас на новорічні канікули?)) Як же так?!)… Чи це ви за завданням партії в тилу ворога?», — поиронизировала користувач з ніком Leska.