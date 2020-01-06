Безвиз подорожчає: українцям ускладнять в’їзд в ЄС

Незважаючи на наявність безвізового режиму з багатьма країнами світу, українцям з 2021 року буде недостатньо лише наявності біометричного паспорта для в’їзду в Шенгенську зону, доведеться проходити платну перевірку.

Видання повідомляє, що в Європейському парламенті прийняли новий документ, який передбачає посилити систему контролю на європейських кордонах.

Згідно з ним з 2021 року в ЄС буде запущена система під назвою ETIAS (Європейська система авторизації та інформацією про подорожі). Авторизація в онлайн-системі буде необхідна тільки для тих країн, які звільнені від візових вимог для в’їзду в ЄС, включаючи Україну, Великобританії і Канади.

Завдяки нововведенню в Європі з’явиться єдина база даних про перетин мандрівниками кордони Шенгену. Раніше кожна країна отримувала і зберігала інформацію окремо, тепер вона стане централізованою.

ЄС стане не першим, де діє подібна система. З 2009 року в США необхідна авторизація через систему ESTA, а в Канаді з 2013 року впроваджена система ЕТА. Вони обидві платні, а дозвіл діє протягом певного часу.

Тому з 2021 року для в’їзду в Шенгенську зону доведеться заповнити онлайн-анкету. Зробити це потрібно максимум за 96 годин (чотири доби) до часу вильоту, саме стільки знадобиться системі для перевірки в тому випадку, якщо дані відправлять на більш глибоку обробку.

Труднощів не повинно виникнути в тому випадку, якщо громадянин не має судимості, не порушував ніяких правил в ЄС (наприклад, не сплатив штраф за неправильну парковку) і не перебував у конкретних зонах ведення військових конфліктів.

При поданні законопроекту в Брюсселі наголосили, що 95% заявників будуть отримувати позитивну відповідь автоматично, протягом декількох хвилин після подачі заявки. Ще 3-4% будуть схвалені після того, як їх заявку розглянуть клерки європейського центрального органу, який буде контролювати роботу цієї системи. Але навіть у цьому випадку одержання відповіді займе близько декількох годин.

Ну і зовсім підозрілі заявки можуть оброблятися набагато довше. Можливо, в цьому випадку зажадають документи за запитом міграційних служб, або ж змусять пройти невелике інтерв’ю в консульстві або через інтернет.

Мінусом буде те, що авторизація платна, і коштувати буде 7 євро. Хоча, приміром, у США вартість дорожче — $ 14, а діє менше — протягом двох років. Для осіб віком 18 років та старше 70 років — авторизація безкоштовна.

Для авторизації в першу чергу необхідно буде надати особисті дані (ім’я, дату і місце народження, стать і національність), інформацію про документ для подорожей (дійсність, країну видачі), домашню адресу та контактну інформацію, а також вказати європейську країну першого в’їзду.

Далі потрібно буде відповісти на деякі анкетні питання, наприклад, про стан здоров’я, попередніх поїздках в країни ЄС, у тому числі про відмови у видачі візи та депортації, правопорушення. Також є перелік питань, що стосуються заходів безпеки.

При цьому в анкеті не буде довідок з місця роботи, виписок з банків, підтвердження мети поїздки та іншої паперової тяганини, яку так всі не любили в часи отримання візи.