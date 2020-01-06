Брэд Питт рассказал о смущении после первого поцелуя

Брэд Питт поделился воспоминаниями о своем первом поцелуе с девушкой, который имел место, когда будущая звезда Голливуда учился в четвертом классе. По признаниям 56-летнего актера, в тот момент он был очень смущен.

По словам Брэда Питта, девушку, с которой он поцеловался, звали Лизой. Она жила поблизости, пара находилась в гараже, но после соприкосновения губами будущий секс-символ испытал настолько сильное смущение, что почти сразу же просто сбежал к себе домой. Откровения звезды Голливуда прозвучали в интервью для издания W Magazine. Также экс-супруг Анджелины Джоли рассказал, что в юности мечтал стать каскадером или боксером, а еще ему нравилось наблюдать за прыжками на лыжах с трамплина.

Ранее от инсайдеров также стало известно, что Брэду Питту удалось окончательно помириться со своей бывшей возлюбленной Дженнифер Энистон. Пара сумела обсудить свои отношения и приняла решение больше никогда не возвращаться в прошлое.

: Новости Ю