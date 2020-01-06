Колишній лівий прем’єр Хорватії переміг на виборах глави держави

Колишній прем’єр-міністр Хорватії від лівих сил Зоран Мілановіч стане наступним президентом своєї країни після перемоги над представницею консерваторів, діючої президенткой Колиндой Грабар-Китарович у другому турі голосування.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Guardian.

У другому турі виборів у неділю Мілановіч набрав 52,7% голосів, а Колинда Грабар-Китарович, яка намагалася об’єднати розколоте праве крило, набрала 47,3%, згідно з результатами підрахунку голосів майже з усіх виборчих дільниць, оприлюдненими виборчою комісією.

Другий тур виборів був проведений лише через кілька днів після того, як Хорватія перейняла головування в Раді ЄС на піврічний період.

Грабар-Китарович проводила кампанію під гаслом, що пропагує «справжню Хорватію», натякаючи, що вона вважає правлячу Консервативну партію ХДС, яка підтримала її, єдиною, хто дійсно може представляти країну.

Соціал-демократ Мілановіч назвав такі заяви «дуже небезпечними»і висловився за бачення «нормальної Хорватії» як ліберальної демократії, що сприяє рівності всіх громадян.

В ході кампанії Мілановіч підкреслив, що» війни закінчилися», маючи на увазі війну за незалежність 1990-х років.

Незважаючи на те, що посада президента Хорватії в значній мірі є церемоніальною, недільні вибори є важливим випробуванням напередодні парламентських виборів, які очікуються в кінці цього року.

Перемога Милановича над Грабар-Китарович стане ударом по консервативному уряду під час вирішального головування в ЄС і послабить його влада в рік виборів.