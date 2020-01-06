Рябошапка направив групу прокурорів у Каховку

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка визначив групу прокурорів, які будуть на місці координувати роботу слідчих у розслідуванні резонансного вбивства жителя міста Каховка.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

На місце події вже виїхала група прокурорів Офісу. Серед них завдань буде ретельне та об’єктивне вивчення всіх версій скоєного, стану виробництва, а також вжиття заходів до встановлення всіх причетних до вбивства осіб.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року в місті Каховка Херсонської області був застрелений місцевий житель. Відомо, що постріли зробив колишній працівник правоохоронних органів. За інформацією місцевих жителів, до нанесення тілесних ушкоджень та вбивства потерпілого може бути причетний працівник поліції, який святкував Новий рік в одній компанії з підозрюваним у вбивстві.