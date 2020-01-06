Житель «ЛНР» не в собі після поїздки в Москву з паспортом РФ: «Ми для них бомжі»

Штрафом у 1800 рублів за користування російським паспортом, в якому відсутня відмітка про постійну реєстрацію на території РФ, «обрадували» московські поліцейські чоловіка, який приїхав в російську столицю «ЛНР».

Житель «ЛНР» цей випадок описав у паблике «Свердловськ — ти повинен це знати». «Щасливий володар» одного з видаваних «громадянам» «ЛНР» російських паспортів назвав таких людей, як він, — «громадяни-бомжі», а саме російське громадянство, милостиво дароване Путіним жителям «ЛНР» і «ДНР», — «бомжацким».

«Питання, а на**р я його отримував (паспорт РФ, — ред). З ЛНРовским мені простіше було. У чому сенс цього громадянства бомжацкого? Виходить, що ми громадяни бомжі», — написав обурений мешканець «ЛНР».

Так, чимало донеччан і луганчан зіткнулися з тим, що, отримавши російський паспорт, вони отримали «в навантаження» до нього неабияку головний біль. Крім іншого любителі РФ виявилися ще й у різних базах даних.

Та й з’їздити нормально в Росії вони також не можуть, хоча за отримання паспорта РФ багато хто з жителів ОРДЛО заплатили, за місцевими мірками, чималі гроші.

Головне, що стало шоком для більшості жителів окупованої частини Донбасу, це те, що без російської реєстрації вони безправні на території РФ, а отримати її — сума фантастична і для багатьох — непідйомна.

До речі, оштрафувати такого «росіянина» з ОРДЛО можуть вже на кордоні або на пункті пропуску на територію окупованої Росією Криму. І постів про таких «теплих зустрічах» у соцмережах вже предостатньо.

Донеччани та луганчани навперебій лають «мыжебратьев» за таку «добру справу». А росіяни, схоже, не збираються вносити в своє законодавство зміни, які не дозволяли б штрафувати людей без відмітки про реєстрацію в паспортах.

При цьому, сьогодні і в «ДНР», і в «ЛНР», особливо «держслужбовців», під розписки змушують ставати в черги на отримання російських паспортів.