Новий, оригінальний імідж президента

Новий, оригінальний політичний стиль президентської влади свідчить: не важливо, що ти говориш у новорічному виступі перед своїм народом. Це все одно було не виступ президента перед народом, а яскраве, естрадне подання талановитого шоумена.

Не важливо, де ти відпочиваєш на Новий рік – в Омані або в Україні. Або де розважаються твої друзі – у Сан-Тропе або в Пісках на фронті.

Не важливо, що твоїй країні – Україні дуже важко і вона потребує твоєї політичної волі, мужність і патріотизм.

Головне, що ти при владі, багатий, впевнений в собі, ні перед ким не звітуєш і вміло приховуєш, що в майбутньому будеш робити зі своїм терплячим і щасливим народом України.

Віктор НЕБОЖЕНКО