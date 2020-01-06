«Німецькі кулеметники сходили з розуму»: про яких битвах Великої Вітчизняної так говорили

Винахідник першого кулемета Річард Гатлинг сподівався, що це страшна зброя покладе кінець війнам. Як відомо, він помилився. Однак використовувати кулемет могли тільки психічно стійкі люди. Під час Великої Вітчизняної війни німецькі кулеметники, черга за чергою выкашивая бійців Червоної Армії, часом сходили з розуму від такого видовища. Ржевська битва Знаменита битва під Ржевом в Тверській області, розтягнулася з січня 1942 по березень 1943 року, залишилася в пам’яті бійців як «ржевська м’ясорубка». Безповоротні втрати з обох сторін були колосальними. Наприклад, за оцінкою німецького генерала Хорста Гроссмана, в боях під Ржевом росіяни втратили убитими 2,5 мільйона чоловік. Наступати червоноармійцям знаходилося буквально за розкладається трупах, які не встигали ховати із-за безперервної стрільби. Протікає в цих місця річка, за іронією долі називається Бійня, часом ставала червоною від крові. Описуючи напружені бої в районі села Полунино, сучасний автор Сергій Стукало зазначає, що випадки, коли німецькі кулеметники сходили з розуму, не були рідкістю. Надто вже багато червоноармійців полягло під їх кулями. У Вермахті для дозволу подібних ситуацій була служба психологічної допомоги. Втім, допомогою це можна було назвати не завжди. Нацистські лікарі дотримувалися специфічних поглядів на розлади психіки, пов’язані зі стресовими ситуаціями в бою. Вони заперечували об’єктивні причини істерик і вважали, що бійці просто бояться або не хочуть боротися. Для повернення військовослужбовців у стрій використовувалися такі методи, як електрошок і введення в гіпнотичний транс.



Бої за Синявинские висоти Любаньская наступальна операція почалася в січні 1942 року радянські спробували прорвати блокаду Ленінграда, але в черговий раз зазнали поразки. Однак Червоної Армії вдалося запобігти змикання другого німецько-фінського кільця навколо міста. Кулемети MG-42, що стояли на озброєнні Вермахту, мали скорострільність 1,5-2 тисячі пострілів в хвилину. Коли стрілки ховалися в дзотах, це зброя ставало практично непереможним. Проте в РСЧА рідко вважалася з великими втратами. Якщо був наказ наступати, його виконували, навіть ціною безглуздих жертв. Бігти назад – означало для червоноармійців потрапити під вогонь власних заградотрядов. Бачачи все нових і нових руських, сотнями йдуть назустріч кулям по глибокому снігу, гітлерівці не витримували. Кулеметникам починало здаватися, що вбиті воскресають і знову штурмують укріплені позиції. Про це, як згадував фронтовик Микола Нікулін, йому розповідав німецький ветеран, який воював на Синявинских висот в районі Погостья. – Не так просто вбивати людей ряд за рядом – а вони все йдуть і йдуть, і немає їм кінця, – описує Нікулін стан німецьких кулеметників. Бої під Севастополем Ще одного втратив контроль над собою німецького кулеметника описує офіцер протитанкового розрахунку Gottlob Бідерман, воював у Криму в листопаді 1941 року. Одного разу рано вранці в околицях Севастополя росіяни зробили потужну контратаку на Маккензиевы гори. У бій пішли робочі севастопольських заводів і доків. Вони вибігали з густого підліска, кричав «Ура!» і тут же потрапляли під вогонь німців. Через деякий час в гуркоті снарядів Бідерман почув крик кулеметника: «Я просто не можу весь час вбивати!» Крім психічного позначилося і фізична напруга – пальці рук стрільця, міцно вцепившегося в кулемет, буквально перестали розгинатися. Примітно, що в німецькому розрахунку в той день ніхто не був убитий. Рахунок же загиблих російських йшов на сотні. Остання атака червоноармійців закінчилася всього в 50 метрах від німецьких гармат. Втім, варто відзначити, що подібних випадків все-таки не могло бути багато, так як піхотинці, зрозуміло, найчастіше не йшли натовпом на німецькі дзоти, а намагалися обійти їх з флангів і закидати гранатами. Основним же способом знищення кулеметних точок ворога був артобстріл.