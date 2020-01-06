Надя Дорофеева рассказала о своих ежедневных привычках

Певица поделилась, с чего начинает свой день, и как поддерживает себя в форме.

Популярная певица Надя Дорофеева, участница группы “Время и Стекло”, которая ранее рассказала о проблемах со здоровьем, поделилась своими ежедневными привычками. Надя без утайки рассказала, как о полезных привычках, так и о не очень здоровых. Об этом певица поделилась в своем влоге.

Первой главной привычкой девушки, с которой начинается ее день, является стакан воды с лимоном. Правда, воду Надя почти сразу же запивает латте. Поскольку девушка много времени проводит в машине в дороге, там она и общается с родственниками и слушает аудиокниги.

Надя также часто ездит на репетиции-тренировки. Там она разучивает новые движения и связки. Надя является владелицей магазина, который также старается время от времени посещать. Еще одной здоровой, хоть и не ежедневной привычкой Нади являются занятия спортом. Надя посещает занятия по электромиостимуляции, которые помогают обрести и поддерживать красивые формы ягодиц.

Истчоник: showdream.org