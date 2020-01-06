Пропаганда в дії! Російський канал показав «міфічну» перемогу збірної Росії замість фіаско

У Росії стався казус, пов’язаний з трансляцією фінального матчу молодіжного чемпіонату світу з хокею Росія – Канада (3:4).

Спочатку трансляція фіналу планувалася на каналі «Матч ТВ», однак в останній момент прямий ефір поєдинку перенесли на Перший канал. А на «Матч ТВ» натомість вирішили пустити в ефір перемогу збірної Росії над Канадою в «золотому» фінальному поєдинку того ж турніру, лише зразка 2011 року – і поставили цим рішенням у глухий кут багатьох уболівальників.

В результаті велика частина російських глядачів пережила шалену гаму емоцій. Подивившись трансляцію на «Матч ТВ», шанувальники спорту почали вітати один одного. Відзначилися навіть відомий футболіст Дмитро Тарасов і депутат Держдуми від ЛДПР, голова комітету з фізкультури, спорту, туризму і у справах молоді Михайло Дегтярьов. Яке ж було їхнє розчарування, коли вони дізналися, що дивилися матч 9-річної давності, в той час як збірна зразка 2020 року програла. До речі, Перший канал нагородження росіян срібними медалями вирішив не показувати.

Найбільш цікаві коментарі попалися на вудку російських користувачів соцмереж.

спасибі матчтв за те, що я дивилася не той матч#РоссияКанада

— линчоус (@linalinchous) January 5, 2020

Вітаю нашу збірну. 5-3, Як завжди на висоті👍

Канадці повинні знати своє місце..

#РоссияКанада pic.twitter.com/A64rnaIPD7

— VM (@VM19538774) January 5, 2020

Люди, вмикайте ПЕРШИЙ КАНАЛ

А результати матчу, який йде по МатчТв можете погуглити #РоссияКанада

— Tini Stoessel Rusia (@NastiaTinista) January 5, 2020

Хокейний вечір:

включили не ту трансу (здрастуй, 2011) НЕ РОЗУМІЮ ЯК НЕ ПИТАЙТЕ

переключили

зрозуміли: наші починають програвати там, куди ми ставимо

втратили 4814 нервових клітин

зате запам’ятовується гра

PS поважайте спортсменів після програшів

це не складно #россияканада

— Gulnara✨ (@bagulnam) January 5, 2020