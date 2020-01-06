Слідчий ДБР зіпсував імідж Бюро в “Жулянах”

3 січня в міжнародному аеропорту «Київ» («Жуляни») слідчий Державного бюро розслідування Тарас Заставний нагрубив жінці і використовував своє службове становище, щоб полетіти без черги.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Вікторія Лапа.

За її словами, були квитки на рейс Київ-Мілан. Але в останню хвилину скасували і пасажирам подали інший літак зі значно меншою кількістю місць на борту, ніж було охочих полетіти. Спочатку працівники аеропорту пропустили пасажирів з дітьми та тих, хто встиг забронювати місця раніше. Інші вишикувалися в живу чергу і стали чекати посадки.

«В першу чергу пропускають людей з дітьми або тих, у кого були заброньовані конкретні місця, а потім вже створюється жива черга і люди чекають, якщо хтось не прийде на рейс, то в порядку живої черги їх посадять на рейс. Я разом з італійцями, які також чекають, стоїмо в черзі», — розповіла вона.

За словами Вікторії, в результаті шість осіб не з’явилися на посадку і вона виявилася першою в черзі.

«У мене вже взяли паспорт на видачу місця в літаку, але тут якимось чином з’являється слідчий ДБР Києва (екс-прокурор/слідчий прокуратури.Києва) Заставний Тарас Юрійович зі своєю дружиною/подругою/сестрою Заставний Єлизаветою. Працівники аеропорту йому кажуть, що є жива черга і він вже не входить в ті місця, які звільнилися. Він нервово телефонує комусь з ДБР, мені намагається по-хамськи сказати «у мене все там зроблено в Італії на 20 днів, дівчина». Потім йде дзвінок до працівниці аеропорту від начальника аеропорту «Жуляни» чи від якогось іншого начальника і у цього слідчого беруть паспорт і його з жінкою садять на рейс. Я намагаюся пояснити, що я була перша в черзі, але його жінка і він по-хамськи кажуть «дівчина, нам потрібно полетіти, дзвоніть кому хочете», — додала вона.

Після цього, зазначила жінка, дзвінок вже отримали працівники аеропорту, які і провели слідчого і його супутницю на посадку. Наостанок чоловік грубо вилаяв Вікторію і сказав, що вона теж може дзвонити, куди завгодно, але його це не стосується. А Єлизавета порадила жінці «закрити рот».

Повідомлення Вікторії набрав популярності в соціальній мережі. Багато користувачів підтримують жінку у бажанні привернути Заставного до відповідальності. Але є і такі, що виправдовують чоловіка. Зокрема, в коментарях Анастасія Рикова, яка представилася туристичним агентом, заявила, що саме за її вказівкою працівника ДБР посадили в літак, оскільки вона вирішила ситуацію на користь свого клієнта.

«Шановна Вікторія, дуже шкода, що у Вас сталася така неприємна ситуація в аеропорту з компанією Ернест, але я хочу розвіяти Вашу впевненість про те, що зазначені вами люди нібито скористалися своїм службовим становищем і зателефонували комусь «зверху». Судячи з усього сталася безглузда ситуація..яку Ви підводите розголосу. Так як на даний рейс купувала квитки парі Я, як туристичного агента. Всю ситуацію контролювала я і з’ясовувала з начальством авіакомпанії сьогодні вдень також я, який мабуть зателефонував співробітнику аеропорту, т. к. це мої клієнти.

Може Вам необхідно написати претензію самої авіакомпанії, що було б логічніше», — написала туристичний агент.

У неділю, 5 січня, т. в. о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова після проведення службової перевірки принесла вибачення за неетичну поведінку слідчого ДБР Тараса Заставного в аеропорту.

«Ми формуємо новий правоохоронний орган, тому для нас важлива бездоганна репутація кожного працівника Бюро, а особливо слідчого. Запевняємо, що Бюро зробить все, щоб подібні факти не відбувалися в майбутньому», — написала вона на сторінці ДБР в соціальній мережі «Фейсбук».