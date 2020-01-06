Брехня на брехні. Зеленському довелося терміново організувати «офіційну зустріч» в Омані

Безмозкі клоуни-піарники з Банкової (тимошенки, потураевы, мендели) вирішили на повному серйозі «відмазувати» зеленого блазня від скандалу з допомогою «ділової поїздки в Оман»…

Президент Володимир Зеленський нібито провів офіційну зустріч, у ході свого візиту в Оман.

Про це повідомили в Офісі президента.

Як зазначається, на переговорах з міністром, відповідальним за іноземні справи Султанату Оману Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою, глава держави відзначив зацікавленість України в прямих інвестиціях із Оману.

«Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях із Оману, зазначивши такі перспективні галузі, як енергетика і важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм», — розповіли в ОП.

У повідомленні йдеться, що «відзначено зростання товарообігу, який у минулому році збільшився на 10%, досягнувши $80 млн, і активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів — враховуючи успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Омана».

Сторони також обговорили зміцнення відносин двох країн, зокрема зробили акценти на нарощування торгово-економічного співробітництва.

…

Можна впевнено стверджувати, що дана інформація з ОП — повна туфта!

Ніякої офіційної зустрічі в Омані Зеленський не планував. Оскільки він летів туди таємно, за свій рахунок і рейсовим літаком.

Просто, коли ЗМІ про це рознюхали і повідомили, Зеленському і його холуям довелося терміново щось придумувати.

У вони і придумали дурну «відмазку» про нібито офіційній поїздці. А сьогодні якось умовили якогось міністра посидіти півхвилинки поруч із Зеленським для фотографування…

Хоча дуже може бути, що це зовсім ніякий не міністр, а якийсь ряженое підставна особа (як колись Каськів на підписання з Азаровим договору притягнув замаскованого під знатного інвестора лижного інструктора).

Крім того, зверніть увагу на такий факт. Як повідомило видання «Країна», Зеленський ще 2 січня літаком з Івано-Франківська відбув на Київ, а потім, без зайвого розголосу, вилетів в Оман.

Тобто, він, швидше за все, знаходиться в Омані вже 3-й або 4-й день, але тільки сьогодні відбулася перша офіційна зустріч.

Ну і помилуйтеся на фізіономію оманської «міністра» на фото, яке представив ОП! Чувак ледве стримує сміх…

А Зеленський виглядає як ідіот, що близько до істини…

Загалом, Зеленський і Ко облажались по повній програмі…

Коментар з цього приводу політолога Дмитра Корнійчука:

«Не, а безмозкі клоуни-піарники з Банкової (тимошенки, потураевы, мендели) вирішили на повному серйозі «відмазувати» зеленого блазня від скандалу з допомогою «ділової поїздки в Оман».

Дістали з широких штанин грошенят і швидко запустили «джинсу» у ЗМІ, що Зеленський в Омані вже навіть з якимись міністрами зустрівся.

З тими, які в тому ж готелі відпочивають, де він?

Як там було в моєму улюбленому фільмі про піарників Зеленського, тільки «не підписуйте» на цю справу ідіотів))))».

Вгорі і внизу картинки від Корнійчука

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