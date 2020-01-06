«Друзья» 2020: Малышка Эмма ответила Монике и Чендлеру на послание 2003 года

Дочь Рэйчел и Росса из популярного американского сериала «Друзья» в соцсети Instagram ответила на послание, сделанное в 2003 году. Речь идет об известном «Эпизоде с тортом», где герои тетя Моника и дядя Чендлер записали уникальное поздравление на 18-летие девочке.

«Привет, Эмма. На дворе уже 2020-й год, ты все еще спишь?» — говорилось в послании. Тетя Моника и дядя Чендлер предположили, что девочка не узнает их, поскольку они не разговаривали с ее родителями на протяжении 17 лет.

Когда наступил 2020 год, повзрослевшая Ноэль Шелдон, игравшая тогда Эмму, ответила на послание. В очередном посте в соцсети она написала: «Только что проснулась после лучшего на свете сна». Также знаменитость поздравила подписчиков с наступившим Новым годом.

К слову, по словам Дэвида Крейна, одного из создателей «Друзей», сериал должен быть прекратить выходить в эфир раньше 2004 года. Когда снимался восьмой сезон проекта, все думали, что он будет последним. Напомним, что всего вышло 10 частей популярного сериала.

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Допис, поширений Noelle Sheldon (@noelle.sheldon) 1 Січ 2020 р. о 3:53 PST

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