Вова Оманську: в одному ряду з тупими

Тут відразу зелена команда активізувалася, розганяючи позитив про те, що Зе поїхав за свої і поїхав, щоб зустрітися на вищому рівні. А вищий рівень Оману про це знає? Вони що, нас всіх за лохів вважають?

Прем’єр Австралії Скотт Моррісон рвонув зі своєю дружиною Дженні на відпочинок на Гавайські острови під час пожеж. Йому довелося перервати свою відпустку і повернутися в палаючу країну, коли оголосили про загибель двох пожежних. Бачите, народ країни, що вибрала його прем’єром, боровся з пожежами, втрачав будинку і рятував тварин, а Скотту і його дружині закортіло відпочити. Пожежники гасили ліс, віддаючи свої життя, а вони в цей час відпочивали на Гаваях від пожеж.

Про це розповідає сьогодні у Фейсбуці відома публіцистка і письменник Олена Ксантопулос.

Тепер він разом з дружиною кається. Каже тепер, з висоти нашого досвіду…

Господи, про який досвід йде мова? Совість, серце, в якому тримаєш народ, і здоровий глузд треба мати, більше нічого.

Сьогодні я цього Скотта слухала. Каже, що багато критики на його адресу, але він на критику звертати уваги не буде, тому що це відбирає багато сил, які треба вжити на порятунок країни. А коли у відпустку від’їжджав, чому про порятунок країни не думав?

Все дуже просто, але, чомусь у можновладців все складно і все через дупу.

Петро Олексійович у розпал війни рвонув на Мальдіви за підробленими паспортами. Ми тоді себе запитували – що це було? Як головнокомандувач міг собі таке дозволити?

Вони все можуть. Це ми вибираємо між тим, що хочеться, і тим, що нам дозволено на що залишився від їх крадіжки.

Зараз ось Володимир Олександрович в Омані виявився. В Буковелі, видно, стало нудно і холодно.

Тут відразу зелена команда активізувалася, розганяючи позитив про те, що Зе поїхав за свої і поїхав, щоб зустрітися на вищому рівні. А вищий рівень Оману про це знає? Вони що, нас всіх за лохів вважають?

З одного боку Оману – Іран, де зараз самі знаєте, що діється, на південно-заході Оману – Ємен, де війна вже йде прямо зараз, на заході – Саудівська Аравія, яку Іран бомбив і куди зараз США перекидають війська. І це туди президент України поїхав «за свої» домовлятися щодо туризму і зустрівся там з якимось старим Хоттабычем, нібито міністром закордонних справ?!

Рівень якраз той, та й туризм як раз в правильному напрямку Зеленський вирішив розвинути. Це мені нагадує «чашечку кави в Празі і оперу у Відні».

Не кажучи вже про безпеку президента України. Охорону він теж «за свої» з собою взяв?

Я от думаю, що у цих вступили у владу і тримаються за цю владу з головою? Що їх так тягне відпочити? Втомився від роботи і перевантаження? Зачинися, якби залишився в самоті, їдь на природу, помовч, подумай. Не віддавай свій народ і не провокуй його. Не кидай його і не разочаровывай.

Мізків немає, в дупі свербить, як ніби останній рік живеш. Рвонути куди-небудь, відтягнутися, в розкоші купатися у всіх на виду. Хто ти такий? Слуга ти, м… т….

Мені дуже шкода, що Володимир Зеленський, який вже і так багато помилок зробив, поставив себе в один ряд з тими, кому доводиться не тільки виправдовуватися, але, я сподіваюся, доведеться відповісти за свої необдумані поїздки на невчасний і нікому не потрібний екзотичний відпочинок. В один ряд з політично короткозорими і недалекоглядними. Або просто тупими…