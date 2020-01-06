В США женщина на заправке залила бензин в полиэтиленовый пакет (видео)

Некто Джейсон Рудисон из Хьюстона в декабре заехал на заправку и глазам свои не поверил.

Женщина в черном фартуке деловито заливала бензин в пакет-«маечку» для продуктов.

Когда она приподняла пакет, оказалось, что он дырявый.

Наспех завязав ручки, автовладелица поспешила к багажнику, достала еще один пакет и сделала то, что обычно делают хозяйки в супермаркетах, — конструкция называется «пакет в пакет».

Часть бензина образовала изрядную лужу возле машины, покрыты им были и пакеты. Мужчина записал происходящее на камеру смартфона и разместил видео в Фейсбуке.

Неясно, чем закончилась эта история, но, похоже, благополучно, так как о взрывах на бензоколонках Хьюстона в декабре слышно не было.

: avtodream.org