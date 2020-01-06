Поліція не зможе штрафувати водіїв за порушення правил паркування за новим законом

З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон, який передбачає штрафи водіям автомобілів з ДВС, які займають паркувальні місця, призначені для електромобілів.

Однак, насправді поліція не зможе штрафувати водіїв за це порушення.

Справа в тому, що в цьому законі електромобілем називається «транспортний засіб, оснащене електричними двигунами» (одним або кількома). Тут все правильно. Але у автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння теж є електромотори!

Автомобілісти знають, що електродвигуни в машині з ДВЗ є в приводі двірників, склопідйомники, і в деяких інших компонентах і системах. Звичайно, ці агрегати не є частиною електричної силової установки. Однак, для закону це не важливо. Слідуючи букві закону, автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння не можна штрафувати, якщо вони перекрили електромобілю в’їзд або виїзд з парковки.

Будь-який суд повинен буде скасувати такий штраф. В законі повинно міститися більш чітке визначення електрокара.

Між тим, новий закон передбачає за зупинку автомобіля з ДВЗ на місці паркування електромобілів штраф у розмірі від 340 до 510 гривень. Такий же штраф буде, якщо заважати електрокарам заїзджати на парковку або виїжджати з неї.