Lada Vesta і XRay будуть випускати на Зазі

Запорізький автомобілебудівний завод може почати серійно випускати автомобілі Lada, повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела. Тестова партія машин цієї марки, зроблених в Запоріжжі, вже потрапила до українських дилерів.

За даними «Головкому», з конвеєра Зазу зійшов партія універсалів Lada Largus. Надалі там планують налагодити виробництво інших моделей «Автовазу», насамперед Lada Vesta і XRay.

Цю інформацію підтвердив Дмитро Скляренко, який є прес-секретарем корпорації «Укравто» (їй належить ЗАЗ). Виявляється, зараз йдуть переговори з Renault про можливе відновлення серійного виробництва легкових автомобілів в Запоріжжі.

Французи проводять аудит Зазу, оцінюють його технічні можливості і багато що інше. Тому там і випустили тестову партію автомобілів Lada (частина акцій «Автовазу» належать групі Renault).

На якій стадії знаходяться переговори з французами – не відомо. Якщо справа дійшла до тестового виробництва машин, то, мабуть, переговори знаходяться вже далеко не на початковій стадії.

Співпрацю з Renault дозволить ЗАЗу розплатитися з кредиторами і повернутися до серійного виробництва автомобілів. Зараз за рішенням суду цей завод знаходиться в режимі фінансового оздоровлення.